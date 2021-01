Šikovný dřevorubec si udělal ve sklepě hospůdku ve vikingském stylu

Soukromé malé hospůdky se v Chilliwacku v Britské Kolumbii, severně od hranice Kanady a Spojených států, začaly objevovat jako pověstné houby po dešti. Když do jedné z nich poprvé zavítal dřevorubec Rob Forde, byl tak nadšený její atmosférou a vůbec celým nápadem, že se rozhodl něco podobného vytvořit u sebe doma ve sklepě také.

První inspiraci získal u svých sousedů, kteří své hospůdky ladili v duchu odkazu svých britských předků, tj. jako staroanglické nálevny. To bylo přesně to, co se mu zalíbilo. Vzdát hold vlastním předkům. Ti jeho ovšem pocházeli z Irska a Norska. Je tedy irským Vikingem!