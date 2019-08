Sezonní byt vášnivé sjezdaře nezapře

Dcera se synem závodně lyžují, rodiče jsou zapálenými lyžaři, a tak celá čtyřčlenná rodina přizpůsobila svůj život tomuto sportu. Protože se ale nechtěla úplně vzdát bydlení ve městě, rozhodla se trávit zimní sezonu na horách a léto a podzim v metropoli. Rodiče si tomuto režimu přizpůsobili práci a děti chodí do školy půl roku na horách a půl v Praze.

Aby to ale bylo možné, museli si najít vhodný byt, který by byl dostatečně velký a přímo v centru dění. Takový našli ve Špindlerově Mlýně.

„Zadáním pro mě bylo změnit dispozici tak, aby vznikly dva dětské pokojíky, ložnice pro rodiče, koupelna s toaletou a ještě samostatná toaleta, obývák mohl být spojený s kuchyní. Co se týká designu bytu, majitelé chtěli dřevo a neutrální barvy, zbytek byl plně v mé režii. Nejprve bylo tedy potřeba změnit původní nevyhovující dispozici, kde byly dva pokoje, jeden obývací pokoj a malá kuchyňka, velká chodba, malá koupelna a oddělené WC,” popisuje architektka.

Zpestřujícím prvkem je i betonová stěrka použitá na zdi za kuchyní, přecházející až do obytné části.

Aby bylo možné přidat pokoj navíc, bylo nutné zásadně změnit dispozici, a to tak, že se upravovaly i nosné zdi. U sportovní rodiny bylo také zásadní vyřešit úložné prostory. Všechno je dělané na míru tak, aby se vešlo maximum věcí, a zároveň aby byt nemusel být zahlcen dalším nábytkem.

Tím, že bylo nutné do bytu dostat více pokojů, hrozilo, že by mohl ve výsledku působit stísněně. Proto do něj architektka chtěla dostat hodně světla prostřednictvím použitých materiálů.