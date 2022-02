Sádrokarton urychlí stavbu i rekonstrukci

Mnoho lidí zakoupí nejlevnější sádrokarton, který však nemusí být vždy pevný. Nechceme-li investovat do typu s vysokou únosností, myslíme předem na kotvení nábytkových skříní v závěsném provedení. „Samotná instalace závěsných skříněk závisí na tom, zda budou kotveny do zděné, nebo sádrokartonové příčky. Zvlášť sádrokartonovou příčku je totiž nutné před kotvením závěsného nábytku náležitě vyztužit, např. kovovou traverzou nebo dřevěným rámem,“ radí Petr Blažek, generální ředitel společnosti Dřevojas. Pokud to neuděláme, riskujeme, že nám skříňka doslova spadne na hlavu.