Původně si neuměli ani vymalovat, nakonec zvládli sami proměnu celého domku

Vše začalo pro mnoho žen povědomým ranním pocitem Chloe. A to, že se hodlá přestěhovat a že má úplně jasnou představu, ve kterém domě by chtěla žít. Druhý den se už do něj jeli podívat.

Nic nevadilo, že sami do té doby ani nemalovali, natož aby se pustili někdy v životě do nějakého složitějšího zásahu v domácnosti.

Podlouhlou ložnici s půdorysem do písmene L majitelé rozdělili do dvou místností. V jedné se i nadále spí, druhá slouží jako pracovna.

Dle jejího názoru je nejlepší metodou, jak si opravdu pohodlně zařídit dům, ta, která vychází z naturelu jeho majitele. Sama proto cíleně ignoruje módní trendy nebo to, co se prostě momentálně běžně používá. Vybírá si to, co v jejích očích sedí do jejího domu a co odpovídá povaze její a jejího manžela.