Psí toaleta? Jedině s patníkem, který se sám po použití umyje

Kočičí toalety zná každý a popravdě, onen box s pískem nikoho nijak zvlášť neohromí. Psí toaleta, to už je ale něco úplně jiného. Tím spíš, když se do věci pustí Japonci. Na Mezinárodním letišti Itami v Ósace mají od tohoto týdne první psí toaletu a svým vybavením nabízí vše, po čem by takový vyprahlý unavený pes s potřebou mohl toužit.