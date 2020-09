Proměňte pracovní koutek určený pro home office v přírodní oázu

Prostředí, ve kterém pracujete, je zásadní pro to, abyste udrželi soustředěnou mysl a pozitivní přístup. Proč si práci z domova ostatně nezpříjemnit. A právě rostliny jsou rychlý a relativně levný způsob, jak osvěžit domácí kancelář.

Ne každý má z domácí kanceláře výhled do zeleně, která uklidňuje oči i psychiku. Pokud tedy patříte mezi ty méně šťastné, zkuste si kancelář vybavit alespoň rostlinami na poličkách, s kterými můžete dosáhnout i efektu zelené stěny a na parapetech a stoličkách.

Foto: Mindthegap, Twist of Somerset

Pokud chcete, aby rostliny v kancelářském koutku co nejvíc vynikly, nechte je v prostoru barevně co nejvíc vyznít. Prim budou hrát neutrální barvy. V pánské kanceláři zeleň nejlépe vnikne v tmavých šedavých tónech, dámský koutek zase halte do světlých pastelových nebo bílých tónů.