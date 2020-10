Prohlédněte si dům, kde vyrůstal Joe Biden, kandidát na prezidenta USA

Možnost nahlédnout do prostředí, ve kterém vyrůstal jeden ze současných uchazečů o prezidentský titul v USA, Joe Biden, dala novinářům rodina Kearnsových z města Scranton v Pensylvánii. Ta totiž obývá dům, ve kterém bývalý viceprezident strávil prvních deset let svého života. A tak Kearnsovi, kteří od Bidenových koupili dům v roce 1953, nechávají nyní, při příležitosti nadcházejících voleb, veřejnost prostřednictvím médií nahlédnout do prostředí, z nějž pochází souputník Donalda Trumpa.