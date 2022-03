Prohlédněte si díla finalistů kategorie Designér roku v soutěži Czech Grand Design

Finalisty vybírala Akademie designu ČR tak, aby nabídla to nejlepší z českého designu za uplynulý rok.

V loňském roce bylo podle poroty také nemožné přehlédnout projekty Jakuba Pollága, a to jak pod vlastní značkou zeitgeist.limited, pro kterou vznikl nábytek a lampa, tak jeho spolupráce se značkami PÁR, Scent Roche a Master & Master.

Nicméně místo ve finále jim patří také za produkt ze zcela opačného spektra, a to katamarán Independent Catamaran.

Nejlepší designové počiny letošního roku si můžete prohlédnout na výstavě Best of: 2021. Ta ukazuje tvorbu finalistů ve všech oceňovaných kategoriích Cen Czech Grand Design. Je k vidění v Galerii České spořitelny na Praze 1 až do 10. dubna 2022. Vstup na výstavu je zdarma.