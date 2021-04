Titul Grand designér roku má duo Herrmann a Coufal za předměty pro každodenní život

Speciální kategorií v soutěži je Síň slávy. Do ní byl za celoživotní tvorbu uveden český architekt, designér a profesor Jiří Pelcl. Ten patří mezi nejvýznamnější porevoluční osobnosti naší kultury. Svědčí o tom i jeho plánovaná retrospektivní výstava v Moravské galerii v Brně.

Pro letošní ročník je typické, že řada tvůrců se pustila do svých osobních projektů, na které by za normálních okolností nebyl čas a prostor.

Lucie Koldová zvolila podobu zrcadla. To má symbolicky odrážet každoroční práci designérů a zároveň nabízí možnost vidět dopad své práce a sebe sama.

S ohledem na vývoj pandemie proběhl ceremoniál jen na televizních obrazovkách a bez fyzicky přítomných hostů a designérů. Práce všech finalistů a vítězů představuje výstava Best of: 2020 ve veřejném prostranství pražské Kampy až do 10. května 2021.