Prodlužte si léto v interiéru se stylem botanic chic

Styl botanic chic už podle svého názvu vnáší do interiéru především odstíny zelené barvy a prvky inspirované květinami. Na diváka má působit svěže a uvolněně, pomáhá navodit jarní a letní atmosféru. Do podzimních plískanic se proto tento styl hodí výtečně jako prostředek k prodloužení si léta. Když to není možné venku za okny, pak alespoň doma.