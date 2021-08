Proč moderní zahrádkáři používají aku techniku

Nemusíte do nich dolévat benzín ani olej. Moderní bezuhlíkové elektromotory používané v aku zahradní technice totiž na rozdíl od spalovacích motorů nic takového nepotřebují. Navíc mají ještě spoustu dalších výhod.

Řada Aku Fast Power 20V nabízí výkonnost i dynamiku benzinových strojů. U větších strojů je využívána plná síla dvou baterií současně. Do menších strojů (vrtačky) se využívá jen jeden akumulátor. Řada zahrnuje 13 různých strojů.

Co to znamená v praxi? „Pro nejmenší pozemky do 150 m² stačí akumulátorové travní sekačky pracující s napětím 24 voltů. Středně velké zahrady rodinných domů si zaslouží akumulátory vyšší střední třídy s napětím 48 voltů. Na rozlehlejší pozemky je lepší zvolit nejvyšší třídu akumulátorů s napětím 60 a více voltů,” radí David Irmann.