Připravte se na lenošení na zahradě

Praktické jsou slunečníky s otočným teleskopickým ramenem, jehož pomocí lze náklon střechy nastavit podle dráhy slunce. Platí, že průměr slunečníku by měl být co největší, aby se sklon nemusel upravovat tak často. A hlavně – aby co nejvíce stínil. To platí pro modely kulaté, čtvercové, obdélníkové i šestiúhelníkové.