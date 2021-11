Pořizujete kvůli rostoucím cenám energie kamna? Pak nezapomeňte zkontrolovat komín

„Jsou k tomu hned dva důvody. Za prvé bezpečnost a povinnost daná zákonem - v ustanovení zákona o požární ochraně je uvedeno, že před výměnou spotřebiče, případně před jeho připojením (uvedením spalinové cesty do provozu) je povinností majitele domu zajistit (objednat) provedení revize spalinové cesty. Seznam revizních techniků spalinových cest najdou zájemci na www.skcr.cz ,” upozorňuje prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön.

Revizi komínu provádíme před uvedením nové spalinové cesty do provozu a po každé stavební úpravě komínu.

„Druhým důvodem je funkčnost - ta sice taky samozřejmě souvisí úzce s bezpečností, ale raději ji uvádím zvlášť. Kominík musí komín nejen prověřit, jestli je těsný a vhodný pro daný spotřebič (kamna), ale na základě údajů, které v podkladech uvádí výrobce spotřebiče (např. teplota a hmotnostní tok spalin apod.), by měl určit (například výpočtem), zda nově připojená kamna budou funkční,” dodává.

„Pakliže komín táhne špatně, tak z kamen nebudu schopen dostat výkon, který je výrobcem kamen deklarován. Pokud komín táhne příliš, tak teplo, které potřebuji pro vytápění, pouštím takzvaně pánu Bohu do oken. Není tedy jen důležité, že komín táhne, ale také jak moc,” upozorňuje Pavel Ulrich ze společnosti Almeva, výrobce komínů.

Umístění kamen v interiéru je dáno tím, kam vede komín. Není to ovšem jediné omezení.

Důležitý je i jejich dostatečný odstup od hořlavých konstrukcí. Dle normy to má být 80 cm z přední strany a 40 cm po stranách a vzadu u jednoplášťových kamen (sálavých) a 20 cm po stranách a vzadu u dvouplášťových (konvekčních) modelů.

„V případě komínů s keramickými vložkami, pakliže je komín v bezvadném stavu, se může daný spotřebič na komín pouze připojit novým kouřovodem. Pakliže je komín s jinou vložkou nebo bez ní, tak se do komína ve většině případů instaluje nerezová vložka,” upozorňuje Pavel Ulrich.

Tímto ale starost o komín nekončí. Naopak, je třeba jej pravidelně kontrolovat a čistit. Komín od spotřebiče na pevná paliva do výkonu 50 kW je možno v rodinných domech čistit svépomocí, a to minimálně třikrát ročně. Kominíka je potom nutno pozvat na jeho kontrolu minimálně jedenkrát do roka.