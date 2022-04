Polštáře na terasy, balkony i zahradní pohovky

Velkým trendem posledních let je zařizování exteriérů tak, že vypadají, jako by šlo vlastně o běžné obývací pokoje. Nechybí prostorná závěsná křesla, pohodlné pohovky nebo pestré venkovní koberce. Pokud chcete prostor ještě více zútulnit, pak by vám rozhodně neměly chybět venkovní polštáře, které odolají vlhkosti i slunečnímu záření.