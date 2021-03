Po sedmdesátce si postavili dřevostavbu u Ostravy. Mají minimální náklady

Kde jste bydleli dříve a proč jste se na stará kolena rozhodli pro nové bydlení?

Jaroslav: Bydleli jsme celý život v bytovém domě v Ostravě, byl to ale dům hrůzy. Nemohli jsme si byt bohužel odkoupit do osobního vlastnictví a správa společných záležitostí a komunikace s ostatními sousedy byla náročná. Proto jsme raději trávili čas na zahradě nebo cestováním.

Alena: A často jsme jezdili i za mými rodiči na Valašsko. Starali jsme se o ně dlouhé roky. Když zemřeli, jejich dům jsme prodali. A z těchto peněz jsme si mohli poprvé dovolit vlastní bydlení.

Stejně vás obdivuji, že jste do toho šli i v takto pozdějším věku.

Jaroslav: Proč?

Spousta lidí by už neměla odvahu pouštět se do tak velkého projektu.

Jaroslav: Ale já vždycky říkám, že mám TEPRVE 70 (směje se).

Alena: A hodně nám pomohl syn. Vlastně to byl jeho nápad. Druhý syn je stolař a ten nám zase dělal skoro veškeré interiérové vybavení ze dřeva.

Proč jste se rozhodli pro tuto lokalitu?

Alena: Máme to blízko k synovi, do obchodu, k doktorovi, máme v okolí známé. Je to skoro jako na dědině, proto se nám tu líbilo. Mívali jsme blízko zahradu, takže jsme tuto lokalitu znali a chodívali okolo. Dokonce se nám stala neuvěřitelná náhoda.

Na terase je příjemné posezení s výhledem do krajiny. Foto: Jan Planička

Když jsme si prohlíželi na internetových mapách snímky pozemku (bylo tady tehdy jen pole), zjistili jsme, že je přímo u něj na „street view“ vidět nějaká osoba, a to jsem byla já! Tak mi pak syn udělal ještě fotku ve stejném oblečení o rok později – a to už tu stál náš dům.

A bylo na pozemku vše potřebné?

Jaroslav: Nebylo tu nic, jen pole. Přivedla se sem elektrika a voda, vše nám udělala realizační firma na klíč. Splaškovou vodu řešíme vyvážecí žumpou. Na pozemku máme ale problém s dešťovou vodou – je tu jílovitá půda. Máme vsak, ale ten nestačí.

Při projektu se neposoudily dobře možnosti vsakování na pozemku, dělá nám to teď občas problémy a na zahradě stojí voda při vydatnějších deštích. Ale dům je naštěstí dostatečně nad terénem a je postaven na provětrávaných základech.

U dalších domů, které se tu budou stavět, se plánují velké vsaky a hluboké vrty. Pokud se trefí zrovna na podzemní rameno řeky, pomohlo by to veškerou vodu odvést. Takže se vlastně na nové domy díky tomuto docela těšíme. Že nám to pomůže odvodnit pozemek.

Jak probíhal návrh domu?

Jaroslav: Oslovili jsme architekta, kterého nám doporučil syn. Architekt poslal návrh, k němuž jsme měli jen pár připomínek. Hlavně jsme chtěli celý dům posadit výše, než je cesta kvůli zmiňované vodě.

Ale jinak jsme návrh domu i půdorysu nechali zcela na něm a jsme s tím spokojení. Řešil nám i stavební povolení.

Popis půdorysu

Bungalov ve tvaru L má užitnou plochu 159 m² a dispozici 4+kk. Interiér domu je rozdělen na společenskou a klidovou část. Za vchodem je zádveří s šatnou a vstupem do technické místnosti. Z navazující chodby je možné vejít na WC, do garáže a do tzv. pánské trucovny, která slouží panu Jaroslavovi jako pracovna. Dále chodba pokračuje do hlavní obytné místnosti, ve které se spojuje kuchyňský kout, jídelna a obývací pokoj s krbem. Na obývák navazuje překrásná dřevěná terasa s krytým sezením a výhledy do zahrady. Za hlavní místností je klidová část domu, kde jsou dva pokoje (ložnice a pokoj pro vnoučata) a koupelna.



Udělali byste dnes v domě něco jinak?

Jaroslav: Nepohlídal jsem pouze koupelnu. Není tam místo pro úložné skříňky. Zrcadlo se mohlo umístit jinam, což by pomohlo. Ale to je maličkost.

A ještě jednu věc jsme nevymysleli dobře. V technické místnosti je čerpadlo na dešťovou vodu, kterou používáme na splachování záchodů, a je docela hlasité. Dnes bych ho udělal ideálně úplně mimo dům, třeba v rohu garáže.

Proč jste se rozhodli pro dřevostavbu?

Jaroslav: Syn nám to navrhnul. A i když jsem vyučený zedník, souhlasil jsem. Já jsem vždycky pro vyzkoušet něco nového. Tak jsem se podíval na internet, našel firmu, která staví z masivu, a to mě přesvědčilo. Nechtěl jsem totiž klasickou moderní dřevostavbu, kdy se udělá ze dřeva jen kostra a obije se to OSB deskami.

Chtěli jsme pořádnou dřevostavbu, takže jsme zvolili masivní CLT panely. Jeli jsme se podívat za firmou i do výroby s naším stavebním dozorem, abychom se zeptali na všechny detaily.

Popis skladby difúzně otevřené obvodové stěny: dřevěný fasádní obklad ze sibiřského modřínu ošetřený olejovou lazurou, větrací mezera 20 mm

podkladní vodorovné latě

černá difúzní fasádní fólie

dřevovláknitá deska tl. 60 mm (0,038 W/mK)

dřevovláknitá deska tl. 160 mm (0,040 W/mK)

stěnový dřevěný masivní panel tl. 84 mm

stěnový panel v pohledovém provedení

Jak máte v domě řešeno vytápění?

Jaroslav: Máme podlahové topení napojené na tepelné čerpadlo. V obýváku máme krásný obezděný krb, ale ještě jsme v něm nezatopili. Zatím tam máme výstavku obrázků našich vnuček. Ale věřím, že nám v budoucnu ještě dobře poslouží.

Jaký je tu tepelný komfort v létě? Nepřehřívá se dům?

Jaroslav: Ani v nejmenším, dům má úžasné klima. V létě se chodíme dovnitř zchladit. I když jsou venku vedra, uvnitř máme krásných 24 °C. Máme kvalitní izolaci, dobře řešené stínění (screenové rolety) a kryté zápraží, které chrání dům před ostrým letním sluncem.

Zmiňovali jste hospodaření s dešťovou vodou. Proč jste se pro něj rozhodli?

Jaroslav: Máme retenční nádrž na dešťovou vodu, která je povinná. Tuto vodu využíváme na splachování záchodu. Máme na to samostatné čerpadlo. Za vodu z řadu tak platíme jen 200 Kč měsíčně. Chtěli jsme ušetřit peníze i šetřit vodou. Přijde nám nesmyslné splachovat pitnou vodou. Jsme rádi, že nám architekt takovéto řešení nabídnul.

V předchozím bytě, i když byl dům zateplený, se držela plíseň. Tady je to úplně jiné. Máme dřevo dokonce i v koupelně a vůbec to nevadí.

Jaké jsou vaše celkové měsíční náklady na provoz domu?

Jaroslav: Je to opravdu nízkonákladové bydlení. Kromě vody platíme ještě elektřinu za 1700 Kč měsíčně, celkem tedy necelé 2000 Kč za měsíc pro dva lidi.

Nastaly nějaké komplikace v průběhu stavby?

Jaroslav: Na stavbě se vždycky najde nějaká komplikace, ale vše jsme zvládali průběžně. Určitě si nemůžeme stěžovat, s firmou jsme měli skvělou zkušenost, odvedli precizní práci. Všechno proběhlo úplně v pohodě.

Jak dlouho trvala výstavba?

Jaroslav: Koncem března se zaměřil pozemek a v říjnu jsme se stěhovali. Takže celkově asi půl roku. A to se měsíc v létě nestavělo, protože pořád pršelo. Samotná hrubá stavba trvala asi 10 dní.

Jaké vnímáte největší výhody dřevostavby?

Alena: V předchozím bytě, i když byl dům zateplený, se držela plíseň. Tady je to úplně jiné. Máme dřevo dokonce i v koupelně a vůbec to nevadí. Je to zkrátka dobře navržená a postavená stavba.

Hlavní místností domova je obývací pokoj propojený s kuchyňským koutem a jídelnou. Foto: Jan Planička

Doporučili byste dřevostavbu i dalším?

Jaroslav: Určitě ano, doporučujeme ji každému. Neudělali jsme chybu.

Překvapilo vás něco v průběhu výstavby?

Jaroslav: Víte, já nejsem lekavý. Byl jsem dlouhá léta řidičem z povolání, a tak jsem zvyklý, že za volantem se musí hned jednat. Leknout se můžete až pak. Takže se zkrátka překvapit nenechám. Co přijde, to se vyřeší.

Máte ještě nějaké další plány do budoucna?

Alena: Žádné plány, už si jen užívat tohoto krásného domu.

Jaroslav: Já jedno vylepšení v hlavě mám. Když jsme totiž stavěli, nebyla nikde k sehnání hlína. Takže výhledově možná nějakou seženu a trošku vyvýšíme celou naši zahradu, abychom nebyli utopení vůči okolním pozemkům a dešťová voda se tu tolik nedržela.

Z čeho máte největší radost?

Alena: Že máme svůj prostor a klid. A že když je koronavirus, můžeme být na zahradě, a ne zavření v bytě. Denně chodím na procházky po okolí. Je nám tu moc dobře. A nemusíme řešit nepříjemnosti s dalšími nájemníky, jak tomu bylo dříve.

Když jsme u toho, jaké tu máte sousedy?

Alena: Děláme se sousedy nejrůznější akce. Ženy se třeba sejdou doma, chlapi jdou zase společně do hospody. Přibývá nás a je to moc fajn komunita. Jsou tu bezva lidi. Jsme mezi nimi nejstarší, ale rozumíme si se všemi.

Kde je vaše oblíbené místo?

Alena: Já mám oblíbené místo u vnuček v pokoji. Tam si dám nejraději karimatku na zem a čtu si.

Jaroslav: Já mám svoji trucovnu, tam jsem spokojený.

Co byste poradili lidem, kteří se teprve chystají stavět?

Jaroslav: Už jsem zmiňoval to hlasité čerpadlo, to doporučuji dát mimo obytnou část domu. A pak ať si stavebníci nechají udělat hned na začátku pořádný geologický a hydrogeologický průzkum a ideálně ať si vyberou pozemek bez problémů s vodou. Dá se to řešit, ale jsou to komplikace navíc.

Majitelům pomalu přibývají další a další sousedé. Foto: Jan Planička Dalších 10 fotografií

Anketa Máte také problém s vodou na svém pozemku? Ano, řešíme něco podobného. 0 % Ano, ale řešíme naopak nedostatek vody. 0 % Měli jsme problém s vodou, ale už je vyřešený. 100 % Problémy s vodou naštěstí na pozemku nemáme. 0 % Nemáme žádný pozemek. 0 % Celkem hlasovalo 2 čtenářů.