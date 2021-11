Pár proměnil interiér školního autobusu na barbie domeček, ve kterém žije

Bydlení v helikoptéře? I to je možné. Otec a syn ji k tomu upravili

„Původním povoláním jsem elektrikář a pomáhal mi strýc truhlář,” říká Hunter s dodatkem, že také on hledal v případě nejasností rady na YouTube, eventuálně na internetových fórech. „Odstranil jsme všechna sedadla, přidal elektřinu, rozvody, izolace a solární panely. Chtěli jsme vytvořit kontrast mezi tím, jak autobus vypadá zvenčí a uvnitř. Přesto ponecháváme několik vodítek. Například klimatizaci, komín a úložné boxy po straně. Nicméně stejně většina lidí, když kolem projíždí, má zato, že míjí školní autobus,” dodává.

K focení používá historický fotoaparát na stativu, který poutá pozornost kolemjdoucích. Hunter tak prý zhruba dvakrát do týdne nalezne klienta, který si nechá udělat portrét za 100 dolarů (2200 Kč). To jim postačí na pokrytí nákladů, které se oproti původním 1300 dolarům (cca 29 tisícům korun) měsíčně v New Yorku smrskly na 900 dolarů (20 tisíc korun). Fotografie Hunter občas používá i jako platidlo. Například majitelům parkovišť namísto klasického finančního poplatku.