Pancéřovaná garáž se ze dne na den stala u sousedů žhavým zbožím

Jak uvádí výrobce, kryt dokáže odolat nejenom padajícím úlomkům z budov, ale i zabránit průniku biologickým a chemickým látkám. Úkryt v takto odolné variantě je ovšem také hermeticky uzavíratelný a vybavený speciálními filtry. „Doufáme v to nejlepší, připravujeme se na to nejhorší,” zní jedno z hesel, jimiž se firma nabízející i podzemní protiatomové kryty řídí.

„Po skončení konfliktu mezi Východem a Západem si lidé jednoduše řekli: 'Tohle už nepotřebujeme, to se nám už nikdy nestane. K tomu už nedojde. A tak byla celá infrastruktura (krytů pro civilní ochranu obyvatel - pozn. red.) odstavena a později vlastně zanedbávána. A teď máme naspěch. Musíme vynaložit spoustu peněz a tuto infrastrukturu znovu nastartovat. To znamená podívat se, kde potřebujeme kryty? Máme nějaké, abych tak řekl, které lze najít? Znamená to opravit je a znovu uvést do provozu...,” říká.