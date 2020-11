Ozdobou menšího bytu je dětská postýlka v podobě domečku

Mladí majitelé s malou dcerkou si koupili v brazilském městečku Perdizes šedesátimetrový byt, aby to měli do práce co nejblíže a zároveň mohli trávit společný čas co nejpohodlněji spolu. O zařízení bytu požádali architekty z ateliéru Studio Canto Arquitetura.