Ostrava přestaví zchátralý 22patrový mrakodrap podle návrhu architektky Evy Jiřičné

„Budovu je nezbytné odstrojit na pouhý skelet, demontovat závadné azbestové panely a přistavět nové komunikační jádro se schodištěm a výtahy, aby dům splňoval všechny požární normy. Původně 22patrový objekt bude díky tomuto řešení možné navýšit o jedno patro, ve kterém by mohla být terasa s kavárnou a vyhlídkou na Ostravu ,“ sdělila ostravská náměstkyně Zuzana Bajgarová ( ANO ).

Dodala, že po celém světě se najdou poválečné budovy postavené s nejlepším úmyslem a nejlepší dosažitelnou technologií pro potřeby své doby. „Mnohé z nich už ukončily svou užitečnou roli a jejich budoucnost závisí na zvážení různých možností. Naším úkolem bylo studovat potenciál existujícího bloku a pokračovat v původní myšlence, tedy v možnosti bydlení ve výškové budově,“ líčila architektka s tím, že jejich návrh předkládají k diskusi. „Snažili jsme do něj dostat kvalitní bydlení s ohledem na životní prostředí. Tak, abychom tam i my chtěli bydlet,“ zkonstatovala Jiřičná.

V přízemí mrakodrapu budou komerční prostory, v jeho sousedství vznikne parkovací dům s až 170 místy. Jen se zatím řeší, zda nahradí současné parkoviště či kotelnu. „Počítáme se zapojením soukromého investora. Během dvou let by měla být zpracována projektová dokumentace, rekonstrukce domu by v ideálním případě mohla začít v roce 2023,“ shrnul ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).