Nigerijská designérka vytváří moderní nábytek. Působí lehce a elegantně

„Myšlenka slučování kultury, dědictví mě nadchla už v mládí a při studiu průmyslového designu jsem si uvědomila, že my Afričané máme k tomuto vyprávění co přidat. Často slýcháme naše příběhy vyprávět z pohledu jiných lidí, takže si myslím, že přišla chvíle pro nás africké designéry, kteří se snažíme o něco podobného, ​​abychom vytvořili vlastní příběh, který ukáže naši krásnou a rozmanitou kulturu v pozitivním světle,“ řekla redaktorům agentury Reuters Lani Adeoyeová.

„Mluvící buben je pro mě ikonický západoafrický hudební nástroj a myslím, že vím, co představuje. Ve skutečnosti to byl jeden z prvních telekomunikačních prostředků, když se nad tím zamyslíte. Skutečnost, že můžete předat zprávu z jednoho místa na druhé tím, že hrajete na buben... Byl k tomu celý výrazový systém. Navíc, lanka mluvícího bubnu se postupně začaly vyrábět z kovu, a proto mám tendenci pracovat s mnoha kovovými pruty, to byl výchozí bod,“ vysvětluje Lani.

„Možná si nemůžete dovolit koupit oblečení od konkrétního designéra, ale určitě dokážete vyjmenovat podle jména hned několik, jejichž prádlo byste si třeba jednou rádi pořídili. Nikdo ale nedokáže říci designéra nábytku, od nějž by si rád nějaký produkt koupil. To je velmi podivné. A není to jen otázka Nigérie. To platí globálně. Nábytkářský průmysl je dost uzavřený. Zdá se být nepřipravený na to, aby se otevřel masám,” podělila se o své postřehy Lani.