New York si můžete užít i v interiéru. Stačí zvolit správné doplňky

Kousky inspirované New Yorkem by měly mít pop-artový nádech, měly by být hravé a výrazné. Nebojte se sytějších barev, motivů konzumní společnosti ani okázalých tvarů. New York je známý jako město, jehož symbolem je socha Svobody a svobodného ducha by měl mít i interiér v newyorském stylu. Vyplatí se proto popustit uzdu kreativitě.