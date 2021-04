Nenechte si ujít venkovní část pražské výstavy oslavující vliv Japonska na českou architekturu

Výstava vznikla v rámci oslav výročí 100 let vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Přestože kontakty mezi Japonskem a Českem začaly podle autorů výstavy už v předmoderní době a jejich rozkvět významně podpořil mezinárodní fenomén „okouzlení Japonskem“ čili japonismus, intenzivní zájem o architekturu obou zemí začal až ve dvacátých letech 20. století.

Na výstavě nechybí brněnský dům v Rezkově ulici od Kuba & Pilař architekti ani Dům Zero Cosmology od japonského architekta jménem Takasaki Masaharu ve městě Kagoshima nebo Tiskové a vysílací centrum v Šizuoce, jejímž autorem je Tange Kenzō.

Výstava připomíná i tvorbu architekta českého původu Antonína Raymonda, který je považován za jednoho ze zakladatelů moderní architektury v Japonsku, nebo utopické vize 60. let, kterými Japonci inspirovali řadu architektů u nás.

Výstava potrvá do 13. června 2021. Pro veřejnost je zatím otevřena jen její exteriérová část ve dvorní části Betlémské kaple na Praze 1, kterou je možné navštívit každý den od 10 do 19 hodin. Interiérová část bude otevřena, jakmile to epidemická situace dovolí.