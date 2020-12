Největší tištěný dům v Evropě nám vzniká za humny

Fabian Rupp ze společnosti Peri popsal reportérům agentury Reuters funkci tiskárny. Nejenom tvar tištěných stěn, ale také složení směsi řídí počítač. Vlastní mechanická část funguje jako velký měch, který do sebe nasává betonovou hmotu, a dlouhá hadice, která je k němu připojena, ji pak chrlí ven a tím „píše” požadovaný tvar, čímž na sebe skládá jednu vrstvu za druhou.

„V Německu máme velmi vysoké standardy pro výstavbu, a tato technologie si s nimi v ničem nezadá. Stojíme uprostřed toho, co bude energeticky velmi efektivním domem. Bude velmi dobře zvukově izolován. A samozřejmě z hlediska designu nám 3D tiskárna umožňuje vytvářet všechny tvary, které si dokážete představit,“ popisuje kvalitu vznikající budovy Rupp.

Od zavádění tiskáren do stavebnictví si proto slibuje, že by jeho obor mohl oslovit velké množství mladých lidí, kteří by se pro profesi stavbaře rozhodli. „Děláme stavařinu zase sexy,” říká s lehkou nadsázkou Rupp.