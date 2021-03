Největší poctu za architekturu, Pritzkerovu cenu, dostává letos francouzské duo za inspirativní sociální bydlení

Pritzkerova cena je nejprestižnější architektonickou cenou vůbec. Je udělována už od roku 1979 a zmíněné „Nobelovce” je podobná i co do své formy. Získávají ji jednou za rok žijící autoři, jejichž vliv na vývoj architektury je neoddiskutovatelný. Cenu obdrží zpravidla jen jeden tvůrce nebo skupina osob, která tvoří společně a jejichž práci lze jen těžko oddělit. To je i letošní případ.