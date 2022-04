Nejštíhlejší mrakodrap na světě je hotov. První nájemníci se začínají stěhovat

Poměrem výšky a šířky 24:1 se stal rázem nejštíhlejším mrakodrapem světa. Díky vlastní výšce je pak druhou nejvyšší rezidenční budovou na západní polokouli (nejvyšší je One World Trade Center s výškou 541 m).

Jeho bohatě zdobená fasáda není pouze skleněná, jak bývá mnoha moderním mrakodrapům vyčítáno, ale naopak vnáší do Miliardářské uličky, jak se lokalitě plné mrakodrapů s bydlením pro nejmovitější klientelu přezdívá, staré dobré materiály z 20. a 30. let. Jsou to ocel, na západní a východní fasádě pak terakota a bronz.