Navzdory koronaviru. Na pražském Vyšehradě vznikla venkovní galerie s českým designem

„Art District Vyšehrad by měl spojovat a propojovat opuštěná místa. Toto místo je hodně opuštěné a my jsme se rozhodli, že jej oživíme. První stupeň jsou prosklené buňky od Koma modular, ve kterých jsou díla mladých českých designérů v doprovodu s mladými začínajícími značkami,” řekl Novinkám organizátor projektu Lukáš Pipek.

„Připravila jsem zde vázy Keto a vázy Gaia. Vázy Gaia vznikly při mé stáži na Novém Zélandu, kdy jsem cestovala a sbírala materiály z míst, která mohou brzy zaniknout. Sbírala jsem hlavně písek, který jsem později zapracovala do těla váz. Vlastně jsem to trochu v peci ponechala náhodě a nechala jsem to pořádně vybublat, stejně jako sopky na Novém Zélandu,” popsala Jožová.