Na obranu proti nudě si mladí manželé postavili romantickou pevnost

Aby se mladý manželský pár v malajsijském Kuala Lumpuru zabavil během karantény, rozhodl se vytvořit si romantické prostředí hravým způsobem. Rozvzpomenul se na dětské hry a budování bunkrů a pevností s použitím všeho, co domácnost nabízí a vytvořil „dospěláckou” verzi pevnosti. Ta má ryze romantický charakter.

Dalo by se říci, že to není mnoho. Ale v době karantény, kdy jsou lidé zavření po většinu času doma v bytě, který už znají jako dlaň své ruky, jsou i takové malé přesuny a změny mnohdy lepší pro zabavení se a zpestření dní než nicnedělání.

S nevelkou nadsázkou by se dalo říci, že karanténa v mnohých lidech probudila nejrůznější skryté talenty. Zatímco spousta lidí se už vrhla do napodobování slavných obrazů jen s pomocí toho, co mají doma, v Itálii a ve Španělsku se na balkonech hlavně zpívá.