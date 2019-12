Na manželské lože shlíží světice s pacholátkem. Zkuste uhádnout proč

Designérka proměně kaple, jíž měla dříve k dispozici škola pro učitelky, věnovala dvacet let. Během nich v kapli sama bydlela a její interiér postupně měnila a upravovala tak, aby v ní mohl vzniknout domov se čtyřmi ložnicemim, a především velkolepým hlavním obytným prostorem. V domě jsou nyní i dvě zcela moderní koupelny.

Objekt byl původně postaven jako kaple, jíž využívala škola pro učitelky, později se do ní přestěhoval seminář pro anglikánské kněží, ještě později se stala součástí katedry výtvarných umění Goldsmithovy univerzity.

Ta ovšem nehodlala bydlet v lecjakém starém domě, ale cíleně hledala nepoužívaný kostel. Když se poprvé obrátila na realitního makléře s touto prosbou, domnívala se, že jej zaskočí. Zaskočená ale byla nakonec ona, když se jí téměř okamžitě ozval nazpět, a to s nabídkou hned dvou takových. Dnes již 64letá designérka se tehdy rozhodla právě pro kapli v Jižním Londýně.

Proměna kaple do současné podoby nebyla jednoduchá. Peggy Prendevilleová byla neustále v kontaktu jak s britskou neziskovou organizací English Heritage (Anglické dědictví), jež je v jistém smyslu obdobou našich památkových úřadů, tak s místním stavebním úřadem, aby měla jistotu, že obě instituce budou s prováděnými pracemi spokojené.

„Poslední den tady, to bude opravdu bolestivý odchod. Miluji to tady, je to skvělé místo k životu rodiny. Bude mi chybět kazatelna, která byla velice užitečná například pro pronášení projevů při narozeninových oslavách,“ posteskla si.