Na dobu zdražování všeho jsou Češi alespoň v jednom ohledu dobře připraveni

Větším sebevědomím jako všeumělové (odpověděli „na co sáhnu, to mi jde”) oplývají muži (21 %) než ženy (16 %). Z krajů jsou to Jihočeši (30 %) následovaní obyvateli Severomoravského (25 %) a Jihomoravského kraje (24 %). V Praze si lidé věří podstatně méně. Těch, kterým jde, na co sáhnou, je jen 9 %.