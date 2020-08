Muzeum, ve kterém žijí lidé. Kladno zve na unikátní prohlídku věžáku z 50. let

Právě v něm se mohou lidé vrátit do 50. let minulého století a představit si, jak se žilo v těchto bytech, které byly ve své době považovány za přepychové. První nájemníci se v 50. letech stěhovali do bytu téměř zařízeného. Za to mohli tehdejší nájemníci vděčit týmu architektů vedených Josefem Havlíčkem, který se mimo jiné zajímal i o otázku sociálně dostupného bydlení.

Interiéry jednotlivých bytů pak plně ukazují nápaditost architekta. „Povedlo se zde na 62 metrech čtverečních rozložit byt do dispozice 2+1 a rozložit jej do dvou oddělených částí. Soukromé, která se skládá z ložnice, šatny a záchodu s koupelnou, a veřejné, kde je obývací pokoj, předsíň a kuchyně,“ popisuje kurátor s tím, že každá místnost měla i vlastní okno, díky čemuž měly všechny prostory přirozené osvětlení a větrání.

Vzorový byt, který se nachází v šestém patře prvního věžáku, navštívily Novinky i s prvními obyvatelkami, které v domě žijí dodnes. Vzorový byt se dle slov pamětnic povedlo přestavět do přesné podoby, jakou měl před více než 60 lety. „Na Štědrý den jsem byla ještě s rodiči a Silvestra jsme už slavili v novém, vypadalo to tu přesně stejně,“ popisuje pamětnice Hana Šmejkalová.

„Tehdy jsme byli mladí šťastní manželé s malým synkem a mysleli jsme si, bůh ví co nemáme. Byty byly na tu dobu přepychové,“ zmiňuje Hana Šmejkalová. „Manželé museli být opravdu výborní pracovníci, aby ten byt dostali. A stejně tak museli mít i dobrou rodinu,“ popisuje přísné výběrové řízení druhá pamětnice Zdena Šípalová, která se do domu nastěhovala s manželem mezi prvními.

Běžné byly kdysi i namátkové kontroly stavu bytu. Podle Šípalové probíhaly jednou do roka. „Každý rok chodily od šachty namátkové kontroly bytu, a kdo neprošel, jeho jméno viselo v hale na nástěnce,“ popisuje. Podobné zásahy do soukromí jim prý nevadily. „Bylo by to dnes asi lepší, kdyby byly znovu kontroly bytu, lidé by se o ně potom více starali,“ dodává po chvilce zamyšlení Šípalová.