Moderní technologie vnášejí do kuchyní pohodu

Práce v kuchyni jsou díky tomu mnohem komfortnější a rychlejší. Se spotřebiči můžete i komunikovat. Lze je totiž připojit na domácí wi-fi síť a ovládat je aplikací z chytrého telefonu či tabletu. Tuto aplikaci má každá značka vlastní, např. u LG je to Al Connect, u značek Bosch a Siemens pak Home Connect. Ovládání a funkce bývají podobné.

„Některé modely spotřebičů mají dokonce i vlastní diagnostiku," upozorňuje Eva Kočicová, tisková mluvčí Datartu. „Pokud se tedy spotřebič chová nestandardně nebo se v nejhorším případě pokazí, peníze i čas vám ušetří přesné určení závady, a to dokonce pouhým přiložením telefonu.“

Co všechno dnes díky technologiím umějí chytré ledničky? Dokážou třeba samy regulovat teplotu a vlhkost uvnitř, případně je můžete upravit sami skrze aplikaci. Některé jsou vybaveny technologiemi, díky nimž je v ledničce neustále čistý vzduch, budou se absorbovat pachy. I to lze upravovat na dálku. Nebo můžete před dovolenou přepnout lednici do úsporného režimu a před příjezdem ho na dálku vypnout.