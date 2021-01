Moderní nádraží se stane zelenou oázou uprostřed města

Výstavba Nádraží v lese, jak je projekt nazván, započala v roce 2019 a podle současných předpokladů by mělo být hotové letos, k prvnímu červenci. Jeho podobu navrhli architekti z čínského ateliéru MAD Architects, v čele s jeho zakladatelem Ma Jen-sungem.

Původní nádraží dosáhlo maxima své kapacity. To však způsobilo přetížení okolního dopravního systému a další obslužní infrastruktury. Výsledkem byl úpadek dané části důležitého města, ležícího nedaleko Šanghaje, Chang-čou a Su-čou.

Architekti se rozhodli znovu vybudovat starou nádražní budovu z roku 1907, zbořenou o 30 let později, v samém centru celého projektu. Podle plánů zachovaných v archivech bude nová budova v měřítku 1:1 ke stavbě historické a vznikne v ní Historické muzeum železnice v Ťia-sing.

Pod městskou oázou je vzájemně propojena řada funkcí a služeb. Například návštěvníci na úrovni ulice mohou pohodlně vstoupit a vystoupit z dopravního uzlu, zatímco ostatní se procházejí parkem, jdou do železničního muzea nebo zavítají do obchodní zóny na jižním okraji areálu, než se vydají na cestu vlakem.

V podzemním systému je pak propojeno hned několik typů dopravy, přímo napojených na pod povrch zanořené městské komunikace. Jsou zde autobusové terminály, tramvajová zastávka, metro, parkoviště a stanoviště taxi. To vše je připraveno pro využití cestujících vlakem, stejně tak ale pro návštěvníky nově vytvořené obchodní zóny.

„Nejlepší městské prostory ve městě by měly patřit všem. Architektura, sluneční světlo, příroda a čerstvý vzduch by měly fungovat v harmonii, aby je sdíleli všichni; měly by vytvářet prostředí, kde lidé mohou jak žít, tak cestovat pohodlně a důstojně,” myslí si architekti.