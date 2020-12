Rotterdam do čtyř let získá novou ikonu, jejíž dominantou bude velké točité schodiště

Jak slibují architekti, člověk stoupající po schodišti vzhůru k vyhlídkové plošině může mít pocit, jako by nastupoval na loď. To odpovídá i hlavnímu účelu, jejž má nové muzeum plnit.

„Chceme ukázat, že se jedná o univerzální příběh. Lidé se v určitém okamžiku svého života rozhodnou, ať z donucení válkou, chudobou, náboženskými důvody nebo něčím jiným. Rozhodnou se naskládat vše, co mají, do jednoho či dvou kufrů a vydat se na cestu do nového světa a začít znovu. To, co chceme udělat, je porozumět těmto emocím a ukázat je,“ vysvětluje Wim Pijbes, prezident Nadace Droom en Daad (Sen a skutek, pozn. red.).