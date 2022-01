Mladá žena přetvořila nudnou zahradu ve stylu seznamovací reality show

Alex je velkou fanynkou nejrůznějších pořadů a magazínů věnovaných bytovému designu a tak se už nemohla dočkat, až se nastěhuje do svého prvního vlastního domova, kde si vše, co nastudovala, bude moci konečně sama vyzkoušet, natrénovat a vytvořit si prostředí, které bude přesně odpovídat jejím představám a stylu.

To, čím se jí její nový řadový dům zalíbil, byla dlouhá úzká zahrada vzadu za ním. Hned od začátku měla jasno, že jakmile bude mít čas a trochu našetří, pustí se do její úpravy. A jasno také měla v tom, jak by zahrada měla vypadat.