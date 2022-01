Měla to být jen přístavba, nyní je srdcem celého domu

Vlastní prostor není nijak složitě řešený. Architekti do něj umístili velký obývací pokoj a moderně zařízenou kuchyni s podlouhlým ostrůvkem.

Díky tomu nebylo nutné umísťovat žádné skříňky do výšky, vše se vejde do úložných prostorů pod pracovními deskami.

Čtyři kvádry a borovice. To není detektivka, ale rodinný dům

Zeď za nimi pak mohli otevřít dlouhým pruhem oken, která přivádějí do místnosti spoustu světla a zároveň nabízejí hezký pohled do zeleně. Ještě více je pak otevřená protilehlá strana, kterou tvoří posuvná okna sahající od země ke stropu. Terasa za nimi přímo vyzývá k možnosti v teplém létě okna otevřít a propojit vnější i vnitřní prostor do jednoho celku.