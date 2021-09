Matka samoživitelka proměnila svůj domov za méně než sto tisíc

Když se Victoria Robinsonová přistěhovala do nájemního domu, který má kromě obývacího pokoje s kuchyní dva další pokoje, bylo jí jasné, že jí v něm čeká ještě pořádné množství práce. Staré podlahy, stará výmalba, žádný pořádný nábytek... To nebylo prostředí, ve kterém by chtěla vidět vyrůstat své holčičky. Peněz na úpravy ovšem nebylo mnoho.