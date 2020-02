Manželský pár žije ve vlastnoručně vyrobeném domě ze dřeva a slámy. Na cizím pozemku

Na první pohled by se to mohlo zdát jako romantika. Mladý pár, Jonathan Attias a Caroline Perezová, se rozhodl žít uprostřed zalesněné přírody, uprostřed Francie. Postavil si dům ze dřeva, balíků slámy a kamene a jak říká, když jej opustí, dům se postupně rozloží sám. Má to ovšem jeden háček. Ke svému životu si vybral místo, které leží mj. i na pozemcích, jejichž majitelé o ničem nevěděli. Teď chtějí změnit zákony tak, aby podobný způsob chování byl legální.