Manželé objevili ve svém domě nečekané překvapení

Když si manželé Ronsamovi z amerického Wisconsinu před třemi a půl lety koupili dům, prozradila jim jeho původní majitelka, tou dobou již hodně stará dáma, že je v jedné z místností schovaná vířivka. Ne, paní se nerozplynula hned poté, co tajemnou větu pronesla. Upřesnila, kde to je, a odešla po svých. Ronsamovým ovšem nasadila brouka do hlavy.