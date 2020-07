Kutnohorská vila Aloise Horáčka je jednou z prvních staveb středních vrstev v Česku

Alois Horáček nepochybně patřil k váženým osobnostem Kutné Hory, a to nejen jako učitel a ředitel, ale i jako topograf Kutnohorska, mineralog, průkopník těsnopisu, a především jako dlouholetý starosta místního Sokola.

Z vily jsou krásné výhledy do okolí.

Obě patra Horáčkovy vily mají stejný dvoutraktový půdorys se čtyřmi pokoji a kuchyní, ze které se vstupovalo do spíže, vanové koupelny a do pokojíku služky. Patra propojuje dvouramenné schodiště zčásti vložené do nárožní věže.