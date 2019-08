Jedinečný kruhový dům prošel renovací, chlubí se překvapivou retro atmosférou

„Je třeba říci, že když se dům objevil na trhu, byl ve zchátralém stavu, ale já jsem byl na tuhle výzvu připraven. Stylový venkovní prostor se skvěle hodí pro zábavu a je připomínkou Jižní pláže v Miami ze 30. let. Je tam vířivka, kamna na dřevo a obecně má potenciál pro venkovní vaření,” řekl webu britského deníku The Sun současný majitel.

Ačkoli majitel říká, že se snažil stylem trefit do 70. let minulého století, ve skutečnosti to zřejmě s datováním patrně nemyslel tak vážně. V kuchyni lze objevit spotřebiče Smeg ze série retro odkazující na léta 50., zatímco například herní automat pinball Baywatch! od Segy se prodával až v polovině 90. let minulého století.