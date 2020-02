Je to vikýř, nebo ještě okno? Dům klade kolemjdoucím nezvyklou otázku

Na rušném nábřeží nizozemského města Lijden v provincii Severní Holandsko postavili architekti z ateliéru Arjen Rean Architecten dům, který do ulice hledí neobvyklým podlouhlým oknem, které je orientované svisle. Zasahuje tak až do úrovně střechy, a tak si možná leckdo položí otázku, na co se to vlastně dívá. Je to vikýř, anebo jen normální vysoké okno?