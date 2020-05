Jásavý, jásavý a ještě jednou jásavý. Takový je domov ženy z Velké Británie

Když se před časem Natasha se svým potomkem přistěhovala do nového domu, nebyla s jeho zařízením ani trochu spokojená. Všechno bylo v bílé, krémové a dalších neutrálních barvách. To ale Natasha nedokázala snést. Jako by jí bílá barva přímo provokovala k tomu, aby ji přetřela na jinou, nebo alespoň doplnila nějakými vzory.