Jak si pojistit pohodu pro zdravý spánek

Aby přikrývka rovnoměrně hřála po celém těle, udržela dobře rouna a byla stabilní, je zásadní její prošití. To by mělo být po obvodě celé pokrývky, co nejblíže k jejímu okraji. Osvědčilo se třeba prošití do osmiček, které brání nežádoucímu pohybu rouna v pokrývce.