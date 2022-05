K vrcholu nevšední stavby mají vést lana, po nichž se budou vzhůru a dolů šplhat kabinky lanovek. Foto: HAS design and research

Jak do nejvyšších pater mrakodrapu? Lanovkou

Smělý návrh multifunkční výškové budovy, jejíž nejvyšší podlaží mají být se zemí spojena mj. lanovkou, navrhli architekti z thajsko-čínského ateliéru HAS design and research. Budovu, která je pouze ve stadiu návrhu, situovali do nově vznikajícího veřejného parku v Bangkoku a nese název Bangkok Civic Centre, tedy Bangkokské centrum pro veřejnost.