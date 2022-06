Interiér v horkých dnech ochladí klimatizace

Důležitý je také údaj o velikosti plochy, kterou by měla klimatizace ochlazovat. Mnohé modely umožňují i další funkce, odvlhčování a ventilátor. Ovládat je lze nejen přímo na přístroji, ale některé modely i na dálku.

Mobilní klimatizace Sencor SAC MT7007C-EUE3 nabízí tři režimy provozu: chlazení, kde lze nastavit teplotu od 18 do 32° C, režim ventilátoru a režim odvlhčování. Stejně tak si můžete vybrat mezi třemi způsoby ovládání.

Když ji jen tak volně položíte do pootevřeného okna, klimatizace ztratí na účinnosti. Jednoduchým řešením je nalepovací speciální „návlek“ s otvorem na okno, který v hobby marketech pořídíte za pár stokorun.

Pro instalaci nástěnné klimatizace j e nutné promyslet, kam umístit venkovní jednotku. Snadnější to mají majitelé rodinných domů. Těm do toho nikdo nemluví, takže ji mohou umístit prakticky kamkoliv, na zem vedle domu, na fasádu či na střechu.

U bytových domů může pravidla nastavovat společenství vlastníků jednotek či družstvo. Obvykle se umísťují na balkon. Vyřešit je nutné také odvod kondenzátu od vnitřní jednotky, např. svodem do kanalizace. Z těchto důvodů je lepší myslet na instalaci pevné klimatizace už ve fázi projektu (výstavby), jde to ale i dodatečně. Rozvody se pak buď zasekají do stěn, nebo se vedou v lištách.