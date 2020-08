Imitace dřeva jsou víc než jen pouhé kopie

Věrně napodobí povrchy mnoha druhů dřevin, a to nejen jejich odstíny, ale také unikátní plastickou strukturu, včetně vzhledu suků, vrypů, letokruhů.

Ještě odolnější než fóliovaná jsou dvířka s povrchem z LTD lamina, které má své uplatnění na kuchyňském i koupelnovém nábytku, a dokonce na skříňkách do domácích dílen.

Laminování nahrazuje dražší dýhování, grafické možnosti nabízejí textury dřeva sotva rozpoznatelné od originálu. Pozor! Hlídáme kvalitu olepení všech hran, aby do desky nevnikala vlhkost.

Obkladový systém Efekta umožní zahalit do dřeva celé stěny, čímž do interiéru vnese ještě více přírodní atmosféry. Unese na svém povrchu obkladové desky z nejrůznějších materiálů, a to včetně odolných vysokotlakých laminátů HPL s realistickými dřevodekory.