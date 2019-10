Dnes je to roztomilý domek. Dříve měly děti zakázáno nahlížet do jeho zahrady

Pro současného i budoucího majitele to samozřejmě znamená četná omezení v případě, že se rozhodne pro nejrůznější úpravy a rekonstrukci. Zatímco v interiéru je možné provádět i relativně velké změny, vnější vzhled musí zůstat nedotčen.

Jeho produkce představovala v tehdejší společnosti natolik velké rozpaky, že děti žijící v okolí měly zapovězeno nahlížet přes zeď do zahrady gumárny, napsal britský web Daily Mail. Pollockovi dům vlastnili od roku 1891 až do 60. let minulého století.