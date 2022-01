Honza si nechal postavit hezký bungalov ve své rodné vesnici u Jihlavy

Honzo, odkud pocházíte, kde jste bydlel předtím a proč jste se vlastně rozhodl pro nový dům?

Pocházím odsud, přímo z vedlejšího domu, kde bydlí moji rodiče a kde jsem vyrostl. Bydlel jsem pak nějakou dobu v Praze, strávil rok v zahraničí a má cesta zpět na Vysočinu vedla nejdříve do Jihlavy, kde jsem bydlel v panelákovém bytě.

Tato parcela byla původně zahradou, která patřila již mému pradědovi. Když jsem se předloni rozhodoval, kde se natrvalo usadím, dal jsem před nákladnou rekonstrukcí bytu přednost stavbě nového domu na tomto rodinném pozemku.

I přes mnohem vyšší hypotéku, kterou nyní mám, se jedná o dobrou investici do budoucna. Navíc bydlím na klidném místě v přírodě se zahradou a do města se dostanu autem za 15 minut.

Proč jste se rozhodl pro dřevostavbu?

Vedle zajištění potřebných financí a prodeje bytu jsem začal prověřovat, jaké jsou možnosti. Na internetu jsem objevil několik firem, které staví dřevostavby. Také jsem zjistil, že neexistuje pouze staveništní montáž, ale i možnost, kdy vám přivezou rovnou hotové panely. Tato varianta se mi hodně zalíbila.

Rozhodnutí tedy bylo jasné. Místo zdlouhavé stavby klasického zděného domu přijede kamion s panely, jeřáb vše k sobě poskládá a dům bude rychle hotový.

Zároveň jsem se dozvěděl o kolegovi z bývalé práce, že si se svou manželkou také postavili dřevostavbu. Zeptal jsem se tedy, jaké měli s výstavbou zkušenosti, jestli nastaly nějaké zádrhele a jak to případně řešili. A jejich reference byly velmi pozitivní.

Vlastně si teď zpětně uvědomuji, že jsem poté již příliš nezkoumal nabídky konkurence a vybral si stejnou firmu.

O domu na patro jsem ani neuvažoval. Zaujal mě typový dům, který se mi líbil svým dispozičním řešením a praktičností. No a v březnu 2019 jsem zavolal do stavební firmy a tak trochu z legrace řekl: „Dobrý den, chtěl bych od vás jeden Klaret.“ Překvapivě se neozvalo žádné „ale to se musíme nejdřív sejít, takhle rychle to nejde“.

Odpověď byla: „Samozřejmě, odpoledne vám pošleme půdorys a pak si zavoláme.“ Reakce byla okamžitá a vše se hned dalo do pohybu.

Jak plánování probíhalo dál?

V dubnu jsme měli schůzku na pozemku a v květnu jsem se byl podívat na stejný, již rozestavěný dům na Znojemsku. Procházel jsem se po stavbě, všechno si prohlížel a dostal odpověď na spoustu dotazů. V červnu jsme začali řešit projekt, například také přesné rozvržení a rozměry koupelny, jaké další změny budu chtít a podobně.

Popis dispozice

Bungalov má dispozici 4+kk a užitnou plochu 100 m². Ze zádveří vedou dveře na samostatné WC, do komory a chodby. Z chodby se vstupuje do ložnice, dvou pokojů o výměře 12 m² a koupelny s vanou, sprchovým koutem a WC. Naproti koupelně je vchod do prostorného obývacího pokoje s kuchyní a vstupem na terasu.



Dělal jste nějaké změny oproti typovému projektu?

Jediná zásadní změna je, že dveře od spíže vedou do zádveří, tím pádem se ze spíže stala vlastně taková komora. Trochu je posunutá stěna v koupelně, aby se tam vešla vana i sprchový kout. Jinak jsem se držel toho, jak byl půdorys vyprojektovaný. Tak, jak je vymyšlený, je vymyšlený dobře.

Stavěli vám dům na klíč, nebo jste si řešil něco sám?

Ano, na klíč – základová deska, celý dům, podlahy, dveře, bílení. Jediné, co jsem si zařídil sám, byla kuchyně a interiér.

Dům je největšími okny orientován do zahrady, na jižní stranu. Foto: Jan Planička

Kdy se začalo stavět?

Navážu na časovou osu – v červnu 2019 byl hotový projekt, takže v létě jsem si vyřizoval všechna stavební povolení a podklady.

Stavební povolení jste si zařizoval sám?

Ano, sám. Od paní projektantky jsem dostal seznam dokladů, které jsou ke stavebnímu povolení potřeba a kde si o ně mám zažádat (na úřadu, na webových stránkách apod.).

Ano, člověk si to musí všechno vyřídit, ať už přímo na úřadu, nebo online, vyžaduje to nějaké úsilí a trpělivost, ale pokud dostanete podrobný návod, tak je vše hned mnohem jednodušší. Tím jsem byl hodně příjemně překvapený. Ani schválení od sousedů nebyl problém, přestože mám opravdu hodně sousedících parcel.

Jak dlouho vám trvalo vyřízení stavebního povolení?

Asi dva měsíce. V půlce září se začala dělat základová deska, to trvalo dva týdny. Montáž domu proběhla 14. října a trvala včetně vazníkové střechy jeden den. Ráno přijel jeřáb, řemeslníci kolem základové desky udělali lešení a potom začali skládat panely.

Následující týdny pokračovaly další práce na domě. V půlce ledna 2020 byl dům připraven k předání. Takže bylo opravdu postaveno za 3 měsíce, jak firma deklarovala.

Na jaro 2020 jsem měl zajištěnou montáž kuchyně. Protože jsem se ale chtěl nastěhovat opravdu do hotového – včetně třeba již hotové terasy nebo zařízeného obývacího pokoje – tak samotné stěhování proběhlo až na začátku září.

Tak to je umění – nastěhovat se do opravdu hotového domu, to umí málokdo...

Samozřejmě i po nastěhování bylo třeba doladit některé detaily. Vzhledem k probíhající pandemii a povinnému home office jsem v novém domě strávil mnohem více času, než bych si dříve dokázal představit. O to více jsem ocenil možnost pracovat na venkově v domku s výhledem do přírody.

Máte v domě dostatek úložných prostor?

Úložné prostory jsou dostatečné. Ze spíže se stala komora, kde se dá uskladnit vše, co potřebuji. V chodbě a zádveří bude ještě vestavěná skříň a nábytek na míru, abych maximálně využil prostor.

Máte v plánu dodělávat ještě něco?

Spousta dodělávek je rozhodně okolo domu – odvozit hlínu, upravit terén, postavit plot, parkovací stání a tak dále. Také mám v plánu nějaký zahradní domek nebo kůlnu.

Jakým způsobem dům vytápíte?

V celém domě, s výjimkou komory, jsou topné podlahové fólie. V každé místnosti mám ovládací panel, kterým si můžu nastavit teplotu. Jsem s tím spokojený. Ze začátku mi ale chvíli trvalo, než jsem se naučil vše správně ovládat.

Srdcem domu je prostorný obývací pokoj propojený s kuchyní. Foto: Jan Planička

Dům to ale vytopí úplně v pohodě. Také tu mám komín s integrovanými krbovými kamny jako záložní zdroj tepla. Na ohřev vody využívám elektrický bojler.

Kolik zhruba protopíte?

Na účet za elektřinu měla v posledním roce určitě vliv i pandemie. Strávil jsem tady více času než za normálních okolností. Měsíčně jsem utratil za elektřinu asi 2400 Kč.

Co v létě, nepřehřívá se dům?

V létě je v domě příjemný chládek. Občas se samozřejmě musí vyvětrat, protože se dům zahřeje, ale to je normální. Nepociťuji téměř žádný rozdíl oproti vedlejšímu domu rodičů, který je zděný.

Máte v domě nějaké technologie?

Mám řízené větrání vzduchu. Je vidět, že to funguje. Větrat musím opravdu jen tehdy, když je velké teplo. A jsou tu čidla na hlídání vlhkosti v konstrukci. Klimatizaci neplánuji. Myslím si, že zdejší klimatické podmínky to ani nevyžadují.

Jakým způsobem jste plánoval a zařizoval interiér?

Půdorys vychází z typového projektu, takže rozmístění některých věcí bylo už dané, např. kamna, televize, pohovka. Kuchyně byla v původním návrhu i s ostrůvkem, ale ten jsem nechtěl. I tak jsou rozměry celé kuchyňské linky více než velkorysé.

Ohledně interiéru a vzhledu domu zvenčí jsem dal na rady odborníků. Vnitřek domu mi navrhovala interiérová designérka. Řešili jsme spolu vše – podlahy, dveře, dlažbu a obklady v koupelně, výmalbu i obrázky na stěnu. A její kolega ze stejného studia mi navrhl fasádu domu. S výsledkem jsem maximálně spokojený.

Bezprostřední okolí domu je zase práce zahradního architekta. Dostal jsem od něj návrh, kde přesně vybudovat chodníky kolem domu, rozmístění záhonů, jejich osazení a podobně.

Musím říct, že při realizaci i zařizování domu jsem měl opravdu velké štěstí na lidi, kteří mi pomohli. A to třeba včetně odborníků z kuchyňského studia nebo prodejny, kde jsem vybíral osvětlení. Jsou to drobnosti, ale člověka to potěší.

Zařízení interiéru navrhla Honzovi bytová architektka. Foto: Jan Planička

Taky jsem měl velké štěstí, že mi s pracemi na zahradě hodně pomohl můj táta, který je o dost zručnější a zkušenější než já. Co se týče terasy, chodníků, palisád, schodů do domu, tak to je z velké části jeho práce.

Co máte na svém domě nejraději?

Velkou výhodou je zde francouzské okno do zahrady a zároveň situované na jih. Stačí, aby v zimě zasvítilo sluníčko, a v obývacím pokoji je hned krásně teplo.

Rozhodl byste se dnes stejně, nebo byste nějaké věci udělal jinak?

Rozhodl bych se stejně. Není tady nic, co by mi nevyhovovalo.

S čím jste tedy nejvíce spokojený?

Nejvíc? Asi že bydlím mimo město, na vesnici, ve vlastním domě a na vlastním pozemku v přírodě.

Dům sousedí s mnoha parcelami, při získávání souhlasu sousedů měl ale Honza štěstí. Foto: Jan Planička Dalších 4 fotografií

