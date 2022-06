Dům z kontejnerů, kde vládne severské hygge

To, že se manželé rozhodli stavět právě v Rockbridge, v blízkosti národního parku, nebylo náhodou. Oba pocházeli z početných rodin, v nichž bylo zvykem vyrážet právě do Hocking Hills na výlety a dovolenou. Vyrazit do přírody znamenalo zkrátka vyrazit právě tam.

Plánování stavby a zajišťování všeho potřebného trvalo něco přes rok. Pak bylo konečně možné začít stavět. Vlastní práce na domě zabraly sedm měsíců. A jak manželé vzpomínají, stálo je to příslovečnou krev, pot a slzy. A k tomu také časné ranní vstávání, pozdní uléhání ke spánku atd.

Vše se ale podařilo, a to i díky pomoci obou rodin a přátel. Jejich první dům, vybudovaný ze tří přepravních kontejnerů, se stal konečně realitou. Pojmenovali jej OG Box Hop.

A brzy přišli podle reakcí svých návštěv na to, že to, co se líbí jim, líbí se i dalším lidem a že by nebylo špatné postavit ještě jeden dva další domy, které by mohli pronajímat.

Dům, v němž vládne hygge

Nakonec mají tedy domy tři. Jejich nejnovější stavbou je dům, jejž nazvali Hygge Box Hop. Pro něj je charakteristické zaměření na severský životní styl hygge. Jeho podstatou je co nejvíce pohodlné bydlení a užívání si kouzla každého okamžiku v životě.

Dům má dvě podlaží, postavený je ze šesti na sebe různě poskládaných kontejnerů. Dva byly dvanáctimetrové, čtyři pak poloviční. V domě je pět ložnic s kapacitou 10 nocležníků.

Stavba je umístěna na dřevěné základně, jež spočívá na pilotech, díky čemuž vyrovnává nerovnost terénu, v němž stojí. Zatímco některé části fasády jsou obložené dřevěnými prkny, jiné mají sjednocený povrch se střechou, jíž pokrývá lehká kovová krytina.

Nádherný výhled do lesů je i ze sauny. Foto: Journey More

Hlavní místností v domě je velký obývací pokoj s jídelním stolem pro deset strávníků, za jídelní zónou je kuchyň, směrem k celoprosklené stěně je sedací souprava.

Příjemnou atmosféru místnosti navozuje piano u zdi, ale také krb ve tvaru lentilky zavěšený od stropu. Společnost se může bavit i sledováním filmů promítaných na projekční plátno.

V teplých dnech lze zábavu přenést na terasy, hlavní je rovněž vybavena lentilkovým krbem a také BBQ koutkem a posezením.

Čtyři ložnice mají svůj vlastní balkon a ze všech je hezký výhled do lesa. K dispozici jsou v domě dvě koupelny.

To, co ovšem přidává domu na pohodlnosti a zdá se být přímo ztělesněním myšlenky hygge v této nápaditě řešené stavbě, je sudová sauna umístěná uvnitř domu. Ovšem tak, aby i odtud byl nádherný výhled do okolní krajiny, byť pravda, přes trochu zamlžené okno. Vedle sauny je pak pohotově i vířivka.

„Naší touhou je sdílet naše domovy a sny s ostatními, zvát je a povzbuzovat je, aby ustoupili od každodenních životních výzev, požadavků, rutin a činností a poskytli své mysli a tělu prostor pro odpočinek a samotu,” říkají Emily a Seth Brittovi.

Manželé postavili dům ze šesti přepravních kontejnerů.

