Dům ve svahu má konstrukci připomínající kostru velryby

Architekti proto část domu zanořili do svahu. Ukryli do něj betonovou vanu, v níž je nejenom garáž pro čtyři vozy, ale také technické zázemí domu. Nad nimi je pouze jediné patro, které má tak otevřený hezký výhled do okolní krajiny. Tomu je přizpůsoben i půdorys stavby, který má tvar velice dlouhého obdélníku kopírující přibližně vrstevnici.